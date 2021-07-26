26日，馬來西亞政府宣布，至8月1日止，因疫情而實施的緊急狀態不會再繼續。馬來西亞中小企協(SME Association of Malaysia)表示，如果政府再繼續封城兩個月，屆時大馬地區90萬家中小企業中，有一半可能會倒閉，大概約有370萬人也會沒頭路。

大馬中小企協表示，自2020年疫情爆發後，至少已有15萬家中小企業倒閉，120萬人因此失業。馬來西亞絕大部分公司規模都不大，主要是中小型企業為主。2019年，這90萬大馬中小企業共雇用730萬員工，經濟成長貢獻力約1300億美元。

目前，大馬政府緊急狀態只實施至8月1日，倘若當地為抑制疫情持續封城的話，上述1300億美元產值當中，一半就會立刻消失，可怕的是，短期內沒有任何等值替代物，大批員工同時也將失業。

在每日新確診人數超過8000後，馬來西亞從6月1日開始全面封鎖，除必需品以外，所有政經活動都不得進行。大馬政府表示，每日新病例數低於4000時，非必要性政經活動將陸續重啟。

22日，馬來西亞新確診數一下子又增至1.3萬，一度讓解封希望破滅。12日，大馬財長表示，2021年經濟成長率將從原估的6%至7.5%，大幅下修至4%。

不過，若這些中小型企業倒閉潮不止、個人破產、貸款拖欠、裁員與減薪的數量陸續增加的話，大馬2021年經濟還可能出現負成長。

馬來西亞經濟2020年衰退5.6%，超過了2008年全球金融海嘯的衰退1.5%，但不及1998年亞洲金融風暴時，經濟嚴重衰退7.5%。

馬來西亞目前失業率大概在4.8%左右，比亞洲金融風暴時更糟糕。當時失業率在1999年時來到最高點時，也只不過是3.4%。若這次持續封城，失業率可能會飆到5%以上。

在疫苗接種方面，大馬政府預定在2021年底前，覆蓋率要達到8成。另外，馬來西亞全國3270萬人當中，已有約33%至少已接種過一劑。