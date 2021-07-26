王子異、郭曉婷在《怪你過分美麗》中飾演紀人莫向晚一手培養頂級藝人。（中天娛樂台提供）

由秦嵐、高以翔、王子異、王耀慶、惠英紅、郭曉婷等人主演，改編自未再同名都會職場劇小說的時裝劇《怪你過分美麗》即將在中天娛樂台播出，劇中飾演當紅女星林湘的郭曉婷透露，原本自己之前不太健身，受到同劇演員秦嵐和王子異自律健身的影響，演出這部戲後都練出了馬甲線。

郭曉婷以往作品以古裝劇居多，曾在《步步驚心》裡飾演性格率真的蘇完瓜爾佳敏敏，扮相秀麗。這次她回歸時裝劇，在《怪你過分美麗》是個有頂級流量的傲嬌藝人，與合作男星假戲真做，對方提分手她卻以死相逼。相較於古裝劇，郭曉婷覺得拍時裝劇至少不用吊鋼絲、熬夜，而且還是在上海拍戲，好吃好喝的選擇也多。

郭曉婷提到當初原本不是要演林湘這角色，因本身與這角色的反差比較大，但看到角色的複雜層次，覺得有多面詮釋表達的空間，便努力爭取，還發長文給製片人表述會怎麼塑造這個人物。

另一年輕演員王子異飾演男星徐陵，他以偶像練習生出道，首部電視劇就獻給《怪你過分美麗》，劇中學校一畢業就進入演藝圈，由秦嵐飾演的經紀人莫向晚一手培養。王子異表示，自己和徐陵最大相同點是年齡、職業，憶起拍戲過程他透露為戲獻出許多第一次，第一次吊鋼絲，從高樓下來，需要呈現不害怕的樣子，但拍了很多次都非常害怕，之後一條比一條更害怕；第一次演打戲的他，從小就特別喜歡動作片，都會與朋友比劃一下，覺得像英雄一樣，透過該劇也體驗到打戲的快感。

《怪你過分美麗》故事描述鐵血經紀人莫向晚(秦嵐飾)，在娛樂圈內呼風喚雨，憑著人脈與業務手腕，把旗下藝人推上演藝事業高峰，同時也讓自己陷入職場危機。該劇細膩描繪演藝圈生態，因許多劇情太過貼切傳神，讓網友不禁揣測聯想，引起相當大的討論，在陣容堅強的演員詮釋下，更引人入勝，中天娛樂台8月3日晚間11點即將播出《怪你過分美麗》。