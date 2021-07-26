莊智淵在比賽中握拳怒吼替自己打氣。（美聯社）

奧運「五朝元老」台灣桌球40歲老將莊智淵26日在東京奧運桌球男單32強，遭遇來自香港的黃鎮廷，最後以9比11、11比5、11比2、11比2、11比8的比數順利取勝，挺進男單16強，看來這名五朝元老不想讓自己最後一次奧運男單之旅太早結束。

第1局的局面形成膠著，不過黃鎮廷率先突破僵局，以11比9搶下首局；但在第2局，莊智淵逐漸發揮穩定球風，轉眼取得8比4領先優勢，接著就以11比5拿下第2局，也讓雙方打成1比1平手，看來這將是一場漫長的戰役。

續保強勢的莊智淵，第3局一開始就取得6比1領先，最後更以11比2輕鬆拿下，莊智淵反以2比1領先；莊智淵來到第4局還是毫不留情，一開始就取得4比1領先，接著很快把領先差距擴大，最後又以11比2拿下這局勝利。

帶著3比1聽牌優勢進入第5局，莊智淵仍然保持強大進攻欲望，一口氣就取得5比0領先，似乎預告自己想要搶下這場勝利的堅定決心，最後就以11比8拿下第5局，順利以4比1的比數擊敗黃鎮廷，挺進桌球男單16強。