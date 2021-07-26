台南紡織(1440)於今(26)日，於台南總公司旁的南紡購物中心戶外停車場，舉行110年股東常會；由南紡集團總裁侯博明主持；侯博明表示，去年轉投資獲利豐沛，今年以來，化纖、紡紗等本業經營轉好，展望今年下半年，期能持續「平穩中成長」。

南紡延續去年度，在轉投資的南紡購物中心旁的大型停車場，搭蓬架舉辦年度股東常會。由於日前要來的颱風已轉向，今天早上十一點起，所舉辦的股東常會，是在風和日麗天候下召開，短短不到半小時，通過所有的董事會提案與各種討論議案。

侯博明表示，去年全年的營運，直到去年第四季，紡織本業才轉俏，然而卻無法彌補前三季的營運成果欠佳，所幸轉投資的南帝化工業績非常理想，帶給股東們豐沛的現金股利挹注，其他的關係企業等轉投資，也只有墾丁福華飯店，因疫情重創，導致虧損。

在疫情未再度爆發之前，化纖、紡紗等本業，在總經理王立範的主導下，紛紛傳出業績轉俏的好消息，如今，疫情再度襲來，將更謹慎因應，期望今年下半年能持續「平穩中成長」，至於正積極計畫的化纖廠區的大型開發案，以及南紡購物中心第三期建設等重大投資案，仍持續進行中。

侯博明強調，南紡集團至今，從未賣過任何一坪的自有土地，都是積極朝企業永續經營，回饋地方等領域邁進。

南紡股東常會通過董事會所提，將配發現金股利每股新台幣0.35元。在公司章程方面，南紡原資本額為新台幣165.6815億餘元，出席股東們表決通過，將登記資本額定為新台幣200億元，分為20億股，每股新台幣10元。其中未發行股份，授權董事會分次發行。

此外，配合實際需求，南紡原設董事十五至二十人的公司章程，亦修改為設董事七名至二十人。任期仍依舊為三年，連選得連任。