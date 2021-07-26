劉威廷的家人上午全程守在電視機前觀戰，神情專注緊繃。（謝瓊雲攝）

中華跆拳代表隊隊長劉威廷（左）身高196公分，上月在亞洲跆拳道錦標賽男子80公斤級決賽中拿下銀牌。（家人提供／謝瓊雲彰化傳真）

劉威廷（中）以隊長身分領軍二度參加奧運賽事，可惜首戰出師不利落敗。圖為代表彰化縣參加全國運動會的身影。（家人提供／謝瓊雲彰化傳真）

中華跆拳道代表隊隊長劉威廷，26日首戰對上亞塞拜然選手，最後不敵對手攻勢落敗，原本希望爭取敗部復活，不料下午對手隨即遭烏茲別克選手打爆；父親劉永成表示，能二度站上奧運殿堂、努力奮戰過，家人都非常以他為榮。

身高196公分、26歲的劉威廷，2016年參加巴西里約奧運，以1分之差止步8強，也是本屆代表隊唯一有奧運經驗的選手；上午他出賽80公斤級項目，在16強賽事中對上30歲的亞塞拜然選手，最後以11比15落敗，下午烏茲別克選手再以12比1擊敗亞塞拜然對手，讓劉威廷希望落空，無緣再打入敗部復活戰。

彰化市的家人上午全守在電視機前，客廳桌上還擺滿劉威廷過去大大小小賽事獎牌，聚精會神觀戰、為他打氣，不斷高喊「威廷，加油！」企盼他能在羅嘉翎之後勇奪勝績，可惜原本領先的劉威廷，最後遭對手逆轉、飲恨落敗，家人臉上難掩失落。

劉父說，威廷比賽經驗豐富，是比賽型、壓力型選手，遇強則強，但感覺他睡眠不足，氣色、精神都不太好；雖然落敗，他還是很肯定兒子的表現，強調有努力過就好。劉母則謝謝各界的關心和鼓勵。

劉威廷畢業於彰化市三民國小、彰德國中和彰化高商，2016年就讀台灣體大期間首度參加里約奧運卻止步8強，4年後做足準備再戰，上個月才在跆拳道亞錦賽80公斤決賽中奪銀，卻在東京奧運首戰中失利；他準備返國後繼續完成論文，取得台體大碩士班學歷，屆時將正式從現役國手退休，轉往教練職，栽培年輕小將。