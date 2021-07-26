大陸發改委26日公布加強城市重要基礎設施安全防護工作的緊急通知，針對一些地方防汛救災工作中出現的問題，立即開展災害隱患全面排查。加強在建專案工地駐地安全風險防範，重點排查專案部和宿舍安全隱患，嚴禁在河谷、低窪處設置辦公區和宿舍區。發改委強調，一旦出現極端天氣等非常情況，要堅決即時啟動最高等級回應。

路透報導，7、8月間是中國傳統汛期，官方因此加強防範警戒。近日河南遭遇大範圍極端強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇。另外廣東省珠海市石景山隧道施工段上周發生透水事故，14名被困人員遇難等。此外，颱風26日二度登陸浙江，對當地降雨情況也帶來考驗。

發改委官網刊登的通知稱，對正在建設的城市軌道交通、鐵路、公路、市政道路、機場等工程要採取針對性措施，完善應急預案和回應機制，該停工的停工，做好施工設備、基坑等工程安全管理，妥善做好施工人員轉移安置等工作。

對運營和在建的城市軌道交通、鐵路、公路、市政道路的隧道、涵洞，車站、機場等樞紐及公共設施的地下空間，立交橋、下沉式建築、在建工程基坑等易積水的低窪區域，重點排查出入口、防洪排澇設施聯接、在建和運營工程銜接等重要位置。