【LIVE直播】北車4清潔員染疫 公廁危險？ 柯文哲最新說明 ｜2021.07.26

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為10例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中有4例來自台北，而台北車站地下街日前出現4名公廁清潔工染疫，北車公廁出現染疫風險，台北市長柯文哲召開記者會進行說明。

明日疫情警戒將降2級，柯文哲指出，儘管目前疫情有所減緩，但是還是呼籲民眾盡量去打疫苗，特別是老年人，因為這個病毒對老年人的殺傷力最強，如果有疫苗就趕快去打，不要挑三揀四。

柯文哲表示，經濟與防疫必須取一個平衡點，如果一直壓著經濟也會受不了，明日將正式降到2級，而北市目前的態度是，維持平均每日確診人數在10人以下，不明感染源不能超過2例，這樣才能維持在降級後的疫情正常、穩定。

而柯文哲也提到，明日正式降級後，各補習班也將解封，北市將補助各補習班每人350元來購買快篩試劑，但一直篩也不是辦法，目標仍是盡快讓大家都施打疫苗，解決感染問題。

北市公布目前接手的莫德納數量以及有效期限。(北市府提供)

針對外傳「北市疫苗打不完」的說法，副市長蔡炳坤回應表示，「不是打不完，一定打得完，是我們要有調配權。」並且公布目前北市接手的莫德納疫苗數量以及有效期限，蔡炳坤指出，台北市接手的莫德納皆為中央專案疫苗，必須由中央指定用途，提供「特定對象」直接至醫院接種，需要中央指示才可以開放其他對象進行接種，所以這個問題是在中央何時給地方指示。

針對高端疫苗相關爭議，柯文哲指出，拿到EUA的條件通常為臨床2期結束，3期做到一半的時候才會申請；現在高端尚未到這個階段，就獲得EUA，相當奇怪；再者，目前高端的使用時機也相當奇怪，在使用的條件邏輯相當奇怪，做為一個「科學家」，實在不懂中央的決策。

至於陳珮琪針對莫德納疫苗的議題，柯文哲表示，陳珮琪是基層的醫師，實際執行打疫苗，所以知道很多現場的狀況；柯文哲表示，之前台北市的預約系統他也覺得很好用，但台北市也不能夠特立獨行，所以仍要看中央疫苗的分配。