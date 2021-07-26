繼柔道好手楊勇緯因吞三次指導與金牌擦肩，又有兩位中華選手連珍羚、林郁婷疑因裁判標準而落敗，引燃PTT鄉民怒火，大呼：「裁判是不是很有問題？」

33歲「柔道女王」連珍羚是奪金熱門人選，今（26日）在東奧柔道女子57公斤級與小12歲斯洛維尼亞選手卡加凱澤爾（Kaja Kajzer）正面交戰，儘管連珍羚不斷嘗試進攻，數度差點將對方壓制在地，仍在黃金得分時間被判三次指導黃牌落敗，無緣闖進最後八強，連珍羚難掩失落，當場流下飲恨的淚水。

連珍羚賽後落淚。（圖／季志翔攝）

另一方面，曾獲世界拳擊錦標賽冠軍的25歲拳擊好將林郁婷今（26日）在16強碰上金牌熱門勁敵菲律賓皮特西歐（Nesthy Petecio），面對對方激烈的猛攻，她也不甘示弱地回擊，第一回合甚至幾拳命中皮特西歐的頭部，把勁敵打到跌倒，不過首回合5名裁判認為菲律賓選手表現較佳，僅有一位裁判給林郁婷10分；第二回合林郁婷卯起來打稍微扳回一城，第三回合林郁婷繼續猛攻，最後一分鐘把對方壓在角落痛擊，但有3名裁判把10分給菲律賓選手，最終林郁婷以2比3落敗，奧運之旅提前止步。

世界排名第1的台灣奪金希望林郁婷（左）在東奧女子拳擊首戰爆冷不敵菲律賓對手。（路透）

眼看柔道、拳擊都疑因裁判判決輸掉，許多台網友不禁大動肝火，在PTT不解地發問裁判的標準到底在哪，更懷疑是否被針對，但有人解釋被判3次黃牌指導就是有違規，「像楊勇緯金牌戰輸給日本，大家覺得主場優勢，但對手的確是在取得優勢後善用柔道規則」。

對此，林郁婷的教練曾自強隊比賽結果感到非常惋惜，表示：「拳擊就是看有沒有打到，盡力加深裁判的印象分數，但整體上，第1回合林郁婷沒有打好，而且對手實力也不差，技巧上發揮得很不錯。」至於林郁婷未來會不會再拚亞運和奧運，他回應歸台後會跟林郁婷好好討論。