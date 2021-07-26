因應新冠疫情升溫，雪梨將設立大型疫苗接種中心。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）Delta疫情竄升，但是民眾基於血栓疑慮，接種AZ疫苗的意願並不高，上周一座大型接種中心一天只打了50劑AZ，庫存剩一大堆，迫使官方多次懇求民眾別再等輝瑞/BNT疫苗到貨，趕快去打AZ。

雪梨所在的新南威爾斯州目前面臨嚴峻的Delta新冠疫情，《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯州今（26）日新增145例確診，其中55例為家戶傳染。

雖然疫情嚴峻，不過當地人接種AZ疫苗的意願並不高，澳洲版《衛報》（Guardian Australia）23日報導，澳洲聯邦政府分配給新南威爾斯州的將近100萬劑AZ疫苗中，竟然只願意接受其中約14.5萬劑疫苗。

報導指出，澳洲聯邦政府原先分配給新南威爾斯州80萬劑AZ疫苗，在此波疫情爆發後，又額外分配15萬劑AZ及15萬劑BNT疫苗，不過新南威爾斯州似乎只想接受BNT疫苗，指出AZ疫苗在當地的接受度不高，還不斷呼籲其他州讓出他們分配到的BNT疫苗。

在最初的80萬劑AZ疫苗中，新南威爾斯州只接受14.5萬劑，並且至今只接種了其中的11萬劑疫苗，其餘65.5萬劑疫苗不是被囤起來，就是捐給其他州或其他國家，相較之下，隔壁的維多利亞州（Victoria）已經接種了42萬劑AZ。

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）22日以實例說明了AZ疫苗在當地有多麼不受歡迎，21日當地一座大型疫苗接種中心一共接種了9000劑BNT疫苗，AZ疫苗只接種了50劑，這樣懸殊的數據連他本人都感到震驚。

AZ疫苗乏人問津，除了和血栓疑慮有關外，更和澳洲聯邦政府、新南威爾斯州的接種政策脫不了關係，

澳洲官方顧問單位「澳洲免疫技術咨詢小組」（Australian Technical Advisory Group on Immunisation，ATAGI）先前因為血栓風險，不建議全國60歲以下民眾接種AZ疫苗，不過隨著大雪梨地區疫情升溫，加上BNT疫苗供應有限，「澳洲免疫技術咨詢小組」24日改變建議，呼籲大雪梨地區所有18歲以上成年人「強烈考慮」接種可得的疫苗，當中也包括AZ疫苗。

《雪梨晨驅報》指出，澳洲官方從來沒有禁止60歲以下民眾接種AZ疫苗，只建議民眾打疫苗前先和家庭醫師諮詢，不過許多家庭醫師都拒絕為60歲以下民眾預約施打AZ。隨著疫情升溫，澳洲免疫技術咨詢小組才又改變接種建議，放寬民眾施打，不過其他州仍舊維持60歲以下接種其他疫苗的建議。

同時間，新南威爾斯州在這波疫情開始就放寬40歲以上民眾接種AZ，不過AZ的接種率並沒有因此提高。

在澳洲免疫技術咨詢小組建議大雪梨地區所有成年人接種AZ疫苗後，為了提升疫苗覆蓋率對抗疫情，澳洲政府從上到下「拜託」民眾快去接種AZ疫苗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨（25）日表示，「我們還有130萬劑AZ疫苗可用，它們都在冰箱裡，已經準備好了，我們尤其需要看到它們進入新南威爾斯州的州級配送系統」，「澳洲免疫技術咨詢小組已經說了去考慮（接種AZ疫苗），拜託趕快去。」

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）昨日也表示，「雖然我們的BNT疫苗有限，但我們有足夠的AZ疫苗，我敦促每個人都來打疫苗，不論你幾歲。」