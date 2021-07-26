羽球天后戴資穎今天在女單小組賽第2戰，雖然第1局打得有點辛苦，不過還是順利21比16、21比11直落二勝利，目前2連勝到手，賽後她表示首局對手移動快，讓她不太好對付，後段先從降低自己失誤開始，再利用球路變化要回優勢。

第1局前半段戴資穎和越南籍對手阮翠玲互有拉鋸、小戴也陷入過落後，該局尾聲追到15比16只剩1分，靠著一波6比0攻勢關門，逆轉收下這一局；第2局小戴則是很快就取得領先，以11比3、8分領先進入技術暫停，回到球場後持續維持優勢，在擁有9個賽末點機會下成功奪勝。

戴資穎表示，第1局阮翠玲移動速度快、打起來也挺靈活的，讓她對抗時沒這麼好打，後面就是從降低失誤開始做起，再去做些球路上的變化，逐漸掌握比賽。

戴資穎小組賽最後一戰台北時間後天（28日）迎戰法國亞裔選手齊雪霏，期許以3戰全勝分組第1之姿直接晉級8強，她表示一定會盡力取勝。