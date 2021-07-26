半導體設備廠京鼎(3413)今(26)日舉行股東會，通過每股配發現金股利7元。展望今年，半導體景氣持續審慎樂觀，近年公司積極擴充產能及深化客戶關係，加上成本管控得宜，期盼營收、獲利都能再創新局。

京鼎去年受惠半導體景氣熱絡，半導體大廠積極擴產，業績創新高。2020年營收99.42億元，毛利率提升至25.63%，營業淨利16.35億元，淨利12.33億元，年增近90%，基本每股盈餘14.91元。今(26)日舉行股東會，通過2020年度財報及盈餘分配案，每股配發現金股利7元。

展望2021年，京鼎在致股東報告書中指出，隨著各家半導體大廠上修資本支出，SEMI預估，全球半導體晶圓廠設備支出在2020年繳出年成長16%的佳績後，預計今年設備支出年增15.5%、明年續增12%，連續三年創高，審慎樂觀看待半導體景氣。

京鼎董事長劉揚偉表示，京鼎在半導體及自動化設備相關技術領域居於領先地位，受惠兩岸在半導體設備的資本支出居世界首位，在龐大需求帶動下，發展先進設備技術前景可期，公司也拓展各創新領域及新興產業，持續新產品研發。期望透過積極擴充產能、深化客戶關係及成本管控，未來營收、獲利皆能再創新局。

京鼎第二季營收續創新高，全年營運可望再創新高。第二季不受先前竹南廠發生員工染疫影響，單季營收首度突破30億元，創30.06億元新高，季增約11.45%。上半年營收57.03億元，亦創歷史同期新高，年增20.26%。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第三季營收與第二季持平至小增，第四季進一步成長。整體來看，京鼎今年營收有望逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%。今年毛利率也拚優於去年，獲利有望同步改寫新高。