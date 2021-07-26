《詭老》上周末在美國上映，以1651萬美金的好成績登上冠軍。《詭老》一片由獨具遠見的導演奈沙馬蘭(《靈異第六感》、《分裂》)自編自導，他的劇本改編自皮耶奧斯卡李維及弗雷德里克彼得斯著作之圖像小說《沙堡》。

本片敘述一個以家庭為核心的故事，對導演奈沙馬蘭來說，更是一次非常個人的經驗，他最近因為他的孩子們都長大了，所以對於自己的生命中，時間的流逝特別有感，也思考了很多。這位編劇兼導演第一次在他執導的電影中，和他的女兒伊莎娜沙馬蘭合作，她擔任《詭老》一片的二組導演（她之前就曾經為她父親打造的影集《靈異女僕》擔任其中幾集的編劇和導演）。「很有趣的是，這部電影是關於看著你的孩子長大得太快，那就是我想要捕捉的感覺。」

導演奈沙馬蘭說：「在現實生活中，我的孩子都長大了，他們也都是很有才華的藝術家。離家拍片對我來說很可怕，但是有伊莎娜陪著我一起拍片，讓我感覺我並沒有離開家裡。那也給了我很大的勇氣，有她在沙灘的另一邊，擔任二組導演進行拍攝工作，而我則在這一邊，進行主要的拍攝工作。一整天的拍攝工作結束後，我們都會一起吃晚飯，有時候就只有我們父女兩人，這能讓我把重心放在敘述這個故事上面。」

除此之外，導演奈沙馬蘭另一個女兒莎莉卡沙馬蘭，原本是一名古典鋼琴家，後來則轉換跑道成為一名節奏藍調藝人，她於今年推出首張個人專輯，她則為《詭老》一片寫了一首歌，先是由艾莉莎史溫頓飾演的麥黛絲卡帕在片中演唱，後來則是由飾演長大版麥黛絲的湯瑪遜麥肯錫演唱。「看到一個小女生長大後變成一個歌聲優美的歌手，就是看著我們的長女莎莉卡長大後，成為一名歌手的親身經驗。」導演奈沙馬蘭說：「她還很小的時候，就會在車上唱歌，我們那時候都會說：『哇，她一定不會成為一名歌手』因為她唱得真的很爛，但是現在她卻成為全世界歌聲最優美的歌手之一！我不敢相信當時我真的說過那句話，結果她長大後卻真的成為一名優秀的歌手。」「你自己的孩子長大後的變化，會讓你大吃一驚，我希望將那種感覺呈現在大銀幕上面。」導演奈沙馬蘭繼續說：「其實我在這部電影中呈現了很多我親身體驗過的感覺。」

《詭老》敘述一部令人不寒而慄、疑雲重重的全新驚悚片，故事描述一個家庭前往一個熱帶地區度假時，赫然發現他們才剛在夏日海灘放鬆了幾個小時，竟然就迅速衰老，在一天內過完他們的一生。電影豪華卡司陣容包括金球獎得主蓋爾賈西亞貝納（亞馬遜影集《叢林中的莫札特》）、維琪克雷普（《霓裳魅影》）、魯夫斯席威爾（熱門影集《高堡奇人》）、艾力克斯沃爾夫（《宿怨》）、湯瑪遜麥肯錫（《兔嘲男孩》）等。《詭老》7月30日在台上映。