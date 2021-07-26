屏東車城鄉「看海美術館」首展「春江獸月夜」，讓藝術家阿咧筆下「生物」陪伴民眾感受海口港魅力。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

由海上藍色公路候船室改建而成的「看海美術館」，在眾所期待下推出首展「春江獸月夜」，邀請熱愛怪獸的台灣當代藝術家阿咧，展出近年怪獸雕塑代表作和水墨新作品數十件，生動又幽默作品，並挑戰戶外14公尺高的大型春江怪獸氣球，期待憾動觀眾視覺。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，位於車城海口港的藍色公路因不再運營，使得候船室閒置迄今，臨港灣的海景第一排，可遠眺小尖山及大武山，位置依山臨水，極具觀景優勢。

屏縣府於2018年首辦落山風藝術季，並在2020年著手修繕建築物，在外觀上刻意以藍、白二色代表新舊建築物過往的回憶與未來，使得候船室搖身一變，成為看海美術館。

看海美術館首檔展覽由台灣當代藝術家阿咧操刀，以「春江怪獸」為主角，在藝術家創作想像中，它來自海底，在一個花好月圓之夜背上行囊，浮出海面來到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道美術館屋頂有什麼，若想見怪獸萌臉，屋頂看海廊道是唯一地方。

此外，阿咧還親自為春江大氣球作品填色，因為是型體未完成之前先行上色，得靠立體概念想像繪製，難度極高。

館內一樓也同步展出阿咧立體作品，二樓則以水墨為主，有阿咧以海口港特色創作作品，除了福安宮、海生館等周邊場館外，連洋蔥、鳳梨等屏東農特產都成了筆下「生物」。

趁著疫情降級二級警戒，看海美術館順勢推出首展，鄞鳳蘭表示，27日起每日開放4場次，每場次限時2小時、限量容留50人，場次間將進行清場消毒，每日僅有200個入館名額，入館民眾也必須配合量體溫、戴口罩、實聯制、保持社交距離。