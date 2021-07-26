國內疫苗供應嚴重不足，前副總統呂秀蓮今指出，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」願意協助台灣洽購3千萬到5千萬劑嬌生或輝瑞疫苗，但台灣卻拒絕，最後還要麻煩台積電創辦人張忠謀向APEC討疫苗，更要逼得青壯年去當國產疫苗的白老鼠，真是情何以勘，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，衛福部連試都沒有試，根本是害怕進口的疫苗足夠了，就沒有人需要國產疫苗，也難怪呂秀蓮怒了。

呂秀蓮今天（26日）質疑，每次被詰問疫苗，政府常指大陸干擾。「奇怪的是，直接跟美國輝瑞洽購不就沒事了？」之前兩個NGO「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會表明願意協助，同意協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗，以解台灣的燃眉之急，在她確認他們的愛心及疫苗品質，供應能量大抵無誤之後，她建議直接寫信給蔡總統並透過臉書發布，總統府也立即回信致謝，隨後總統府祕書長也另函表示已發交行政院及衛福部處理，但衛福部大嚷，買疫苗是天大難事。

呂秀蓮透露，兩家藥廠保證「原廠新貨，直運台灣，兩周送達，而且每劑不到美金30元。」但必須衛福部長去函洽購，以示政府對政府交易。事實上5月初她就想轉達這個訊息，部長辦公室推說部長很忙，「他會打電話聯絡，但我從未接到電話」。這回只要「他信上表示洽購意願」，3千萬劑可在簽約後兩周交貨，「我努力搭好這座橋，衛福部卻拒絕」，最後還要麻煩張忠謀向APEC討疫苗，更要逼得青壯年去當國產疫苗的白老鼠。呂秀蓮問，「你說貓膩不貓膩？」

對於呂秀蓮的遭遇，羅智強今也隨即在臉書發文表示，難怪「呂秀蓮怒了」，現成的3千萬劑美國疫苗，陳時中不要，卻千方百計地給高端緊急授權，再拿台灣的年輕人當白老鼠，做免費的三期試驗。陳時中說成功機率不大，不大也應該去試試看，不是嗎？羅智強痛批，衛福部連試都沒有試，根本是害怕進口的疫苗足夠了，就沒有人需要國產疫苗。