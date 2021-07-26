海巡署本月19日在台南安平外海查獲屏東籍「祥安號」漁船，涉嫌偷渡6名印尼籍、2名緬甸籍合計8名非法移工來台。船上11人中，不僅印尼籍案15576、緬甸籍案15580移工染疫且病毒株為Delta，台籍船長原先PCR採檢為陰性，但二採卻轉為陽性，極可能也是Delta株，累計該船已有7人感染。

台南市政府衛生局長許以霖認為，由於台籍船長二採的CT值是14，因此一採時可能是潛伏期，現在則已經開始發病。至於另2名船員及2名非法外籍移工二採仍是陰性，但正密切觀察中，應該會進行三採。

台南市長黃偉哲強調，因為Delta病毒的潛伏期最快大約4天，可能經過短時間的接觸就會染疫，幸好11人都已事先隔離起來；當然船長的基因定序還是要送檢驗，才能確認到底是哪一種病毒，但因同船已有2人感染Delta病毒，因此對方也是Delta株的機率相當大。

據查，設籍屏東東港鹽浦漁港的「祥安號」漁船，6月22日從東港出海，7月8日在印尼巴淡島附近海域接駁8名印尼、緬甸籍移工後，企圖偷渡來台，但被海巡人員據報搭船前往安平西南外海30浬處攔截查獲。

海巡人員連人帶船押回安平漁港，並對船上11人進行PCR採檢後，一採有6名非法外籍移工呈陽性，都被送到醫院負壓隔離病房治療；至於同船的3名船員及2名外籍移工，也都送到集中檢疫所隔離。

另外，儘管海巡人員上船稽查時，都有全套防護裝備，但因擔心仍會傳染，市府衛生局也匡列16名接觸者，分別是14名海巡人員及2名環保局清消人員，還好目前他們的PCR檢驗都是陰性。