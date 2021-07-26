明日全台將降至二級警戒，新北各地將陸續開放景點場所。新北市長侯友宜表示，新北市疫情以來至今，確診幾乎已經壓到地板值之下，穩穩控制，不過降級不是解封，許多國家疫苗覆蓋率皆有達到30％以上，但解封後確診仍倍增，而台灣要達到群體免疫，大概要到10月份才做得到，因此新北降級後仍會維持三方向監控疫情。

侯友宜說，降級絕不能鬆懈，口罩是最後防線，新北從5月1日至今，確診幾乎壓到地板值之下，穩穩控制，雖然偶爾有隱形傳播鏈，但是仍做好清理，從第27、28、29周每日發病數逐漸下降，第30周平均每日發病數只有6人。

「降級不是解封，提醒大家各國解封確診狀況，別的國家會發生，稍有不慎也會發生」侯友宜說，解封會導致確診數大增，像是新加坡疫苗覆蓋率72％，解封後確診個案一周就上升134例，增加倍數13.4，以色列覆蓋率達到66.5％，解封後也增加倍數73.5，澳洲覆蓋率與台灣類似，有30.4％，但解封後仍增加130例。

侯友宜說，台灣疫苗覆蓋率僅有26.05％，台灣疫苗覆蓋率不足，應該要更謹慎面對，新北市將持續用國際通用疫情指標來監控，降級後隨時調整，評估指標包括：疫苗覆蓋率、醫療能量、確診數，針對第一線醫療接觸人員、年長高風險族群等族群的覆蓋率要快速增加，針對重症率和死亡率也會做好每日監測，另外每日RT值、感染源不明人數都會持續掌握。

侯友宜表示，希望台灣群體免疫提升至60％，要達到2劑保護特定類別就要1500萬劑，施打又要11至21天保護期，台灣要做到群體免疫，大概要到10月份才做得到，因此降級後新北仍會維持3措施：續監測疫情數據、社區篩檢站持續運作、持續觀測活動狀態，隨時做好步伐調整，找到隱形傳播鏈態度不會改變。