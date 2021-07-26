第一太平戴維斯今（26）日表示，已接受業主委託辦理台北市內湖區安康段土地的公開標售作業，標的位於內湖區安康段，坐落於潭美街上，土地面積914.36坪，預計9月17日公開標售。據了解，這塊地為台揚環保事業股份有限公司所擁有，取得土地已十多年。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，該筆計畫公開標售的內湖土地，使用分區為科技工業區A區(特)，容積率為215％，建蔽率為50％，基地方整，可立即開發興建科技廠辦，開標日為9月17日，即日起開始領標。

丁玟甄表示，工業地產買氣熱絡，根據第一太平戴維斯統計，2021年截至目前為主，大型工業土地、廠房、與廠辦交易金額，累計達680億元，比去年同期成長18％。

其中以廠辦交易為大宗，達到274億元，交易總額比去年同期成長1倍以上，包括科技業、保險業以及專業投資機構都相當積極。

至於廠辦交易熱區方面，將近5成集中在台北市(127億元)，特別是內湖科技園區，其次則為新北市與新竹，分別達67億元、56億元。

丁玟甄表示，目前台北工業廠辦市場，交易最熱絡的內湖科技園區，由於西湖段與文德段的開發率都超過9成，已趨近飽和，建商獵地焦點逐漸移往南邊的舊宗段、潭美段及安康段，該區新廠辦行情來到每坪45萬元至60萬元之間。

丁玟甄表示，此次標售的安康段土地，周邊已有多棟金控總部的後勤辦公樓、金融業機房大樓與電信業IDC機房大樓，長虹與興富發的廠辦建案亦在規劃或興建中，其中威剛科技更已購入即將完工的長虹雲端大樓11個樓層，將取代現有的中和總部。

負責標售的第一太平戴維斯資深協理陳逸鴻表示，本案除可快速連結國道一號，也鄰近規劃中的民生汐止線SB09站，交通機能可望進一步提升。土地面積超過900坪，最大開發量體可達5000坪，相當適合打造企業總部，預期將吸引科技業、金融業，電信業與建商積極評估。