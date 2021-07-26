國巨Q2大賺12.81元 H1獲利22.98元 15:312021/07/26 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）今日召開法說會，公布第二季財報，第二季毛利率站上4字頭，達41％，單季EPS達12.81元，創下最近十一季以來新高紀錄。 累計今年上半年EPS達22.98元，財報表現優於預期。 國巨今日的法說會由董事長陳泰銘、執行長王淡如、財務長陳彥松親自參加。 永豐實上市參考價每股52元 全球資金追捧 生技醫療大餅越做越大 #國巨 #陳泰銘 #EPS #法說會 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興Q2EPS登12年高 Q3營運續看穩健 13:422021/07/26 財經 《鋼鐵股》新光鋼Q2每股賺3.04元 上半年5.04元 09:102021/07/26 財經 金鍾國YT吸金 霸氣捐影片收入 04:102021/07/26 娛樂新聞 《營建股》業績牌失靈 國產翻臉窘貼息 13:592021/07/26 財經 油價震盪 汽油降0.2、柴油漲0.1元 04:102021/07/26 產業．科技 指數第二季低點以來 9檔台股中大型基金績效30％起跳 13:302021/07/26 財經 《半導體》股東盼提高股利 台積電董事長劉德音：會努力 14:332021/07/26 財經 《類股》金融股王、股后慘貼息 類指創逾月新低 13:592021/07/26 財經 5生肖本周運勢暴漲 老天庇佑旺到擋不住 10:482021/07/26 運勢 《商情》美元勁漲 紐約棉花回跌 09:442021/07/26 財經 尊人敬事愛物 秉持六字箴言 八度年賺一股本 04:102021/07/26 財經要聞 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 航運股到盡頭了？外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 貨物爆了 塞港重創陸運 專家驚揭新地雷 - 財經 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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