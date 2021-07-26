國巨（2327）今日召開法說會，公布第二季財報，第二季毛利率站上4字頭，達41％，單季EPS達12.81元，創下最近十一季以來新高紀錄。

累計今年上半年EPS達22.98元，財報表現優於預期。

國巨今日的法說會由董事長陳泰銘、執行長王淡如、財務長陳彥松親自參加。