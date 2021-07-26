奧斯卡金獎導演卡洛琳林克最新作品《被偷走的童年》（When Hitler Stole Pink Rabbit）透過9歲小女孩安娜的純真眼光，描述一個猶太家庭在二戰時期背井離鄉的逃難故事，該片在海外上映後受到大眾熱烈迴響，更榮獲德國影評人協會獎最佳兒童電影獎提名。

電影《被偷走的童年》中，年僅9歲的安娜(希拉克里瑪洛斯基 飾演)不明白什麼叫做逃難，「媽媽說每人只能帶一個玩具。」她在毛茸茸的玩具狗和粉紅兔子之間猶豫不決，最後決定帶走了小狗，安娜從此再沒有見過那隻她心愛的粉紅兔子。安娜一家人從德國搬到瑞士，瑞士搬到法國，再從法國逃到英國，即便經濟拮据、顛沛流離，但一家人始終以懷抱樂觀的態度面對生活和一切苦難，然而安娜最讓念念不忘的，卻是那隻她沒有帶走的粉紅兔。安娜她想像，粉紅兔和她老家的房子一樣，已經落在希特勒手上。

在預告片中，可以看到安娜一家為了逃離迫害，一家四口舉家遷移並且人生遭受到多次挫折。導演則表示，當時要製作電影時她多次與原著作家朱迪絲克爾見面。她說到：「在製作電影時，她（朱迪絲克爾）告訴我一些非常令人驚訝的事，作為一個德國人我永遠不敢說的事。朱迪斯告訴我，在他們舉家遷移至英國的前四年，是她人生最美麗的時光。她告訴我這段話是在她95歲，或許是因為隨著年紀增長而變得樂觀，但她說了『那是我們家最親密的時候，以前沒有、爾後也沒有再像那樣親密』。」

《被偷走的童年》改編自童書巨匠朱迪絲克爾暢銷自傳體小說，更成為全世界家喻戶曉的讀物，導演表示原著作講述了德國歷史上充滿挑戰和黑暗的時期，但作者設法用樂觀、積極和輕鬆的手法表示這期間「猶太人」的遭遇。導演說到：「有人告訴我，我如果要改編成電影需要讓故事充滿戲劇化，因為書中的角色確實沒有受到任何直接的危險和傷害，但我卻沒有這樣做。我想如果原著作的風格能感動他人，那以此風格所寫下的劇本一樣可以感動觀眾」也因為看似「什麼事都沒有發生」，卻大大提升了孩童的接受度，朱迪絲克爾用簡單的語言表達故事，而電影也是以這個方式進行，但不代表真實人生也是如此光明，因為受到迫害而逃亡，父親失業、找工作碰壁，母親則是因此無法繼續工作，卻要維持孩子們的各種開銷，導演說到：「在電影中，安娜媽媽雖然看似樂觀，但朱迪斯克爾的母親在逃亡期間受了很多苦。她不能工作、還要維持家中生計，甚至因此抑鬱了很長的時間，但我不想把這種悲傷帶進電影，這和我們要的效果不同」《被偷走的童年》將於8月13日在台上映。