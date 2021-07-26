【旅遊經 洪書瑱報導】

明(27)日起調整疫情為二級警戒，林務局將於7月27日起開放部分自然步道、林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區；但軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋營地、通舖型住宿設施，自然教育中心、生態教育館、自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區）、道路中斷、施工中或途經自然保護區域的自然步道、林道，以及經地方政府依據傳染病防治法相關規定公告管制措施之場域，仍暫不開放。另外，熱門景點武嶺觀景台容留數調整為52人。

林務局表示，7月27日開放的各森林育樂場域實施遊客人數總量管制，國家森林遊樂區入園人數調整為承載量的八成，到達人數上限後將採一出一進，太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載八成；入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。若選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，惟用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

白楊步道(圖：太管處提供)

砂卡礑步道(攝影：廖晨光)

其中太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心維持開放，各展館仍實施實聯制，調整室內容留人數上限50人；戶外遊憩據點：山月吊橋維持開放40%預約名額(100人)，不開放現場排隊，熱門景點武嶺觀景台容留數調整為52人，各處停車場停車數調整為原數量之50%，開放合流露營區及綠水野營地，並實施實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離。

※.生態保護區與園區步道開放情形，太管處將依防疫規定，限制戶外100人以上活動，將機動派員巡查並視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，並隨時進行動態調整。

◎.生態保護區與其他管制區步道，含錐麓古道、南湖、奇萊、北一段、北二段、清水、閂山鈴鳴、畢祿、羊頭等以及山屋部分仍維持關閉，暫不開放。

◎.園區步道除綠水步道因遊客安全防護工程仍在施作維持關閉。◎. 步道維持開放：包括：砂卡礑、白楊、得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等。

太管處提供

太魯閣園區遊憩服務據點：包括遊客中心、布洛灣台地、3棟5間、山月村、天祥、神木與小風口等7處賣店復業營運，餐廳內用原則依衛生福利部規定辦理。

林務局提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠。大家可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買。

各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至局網查詢；並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。詳細場域開放情形請至台灣山林悠遊網查詢。