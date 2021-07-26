清華校友奇萊山難後半世紀，昔日同窗左起周懷樸、林思賢、杜博文、王伯輝去年底年重登奇萊山憶亡友。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學核工系5位學生在1971年7月25日攀登奇萊山，不幸遇上颱風罹難，是台灣登山史上最嚴重山難之一，半個世紀之後，4位已年高7旬的同窗好友為追憶亡友，去年底特別再登奇萊山致祭，沿途向大山呼喊同學的名字，而散布世界各地的同學則在23日齊聚線上追思，同窗之情令人動容。

清華大學核工系（現更名為工科系）大三生柏盛亨、邱瑞昌、龔士武、錢迪、大一生吳建昌等5人，與該校物理系大三生賴淑卿及台大物理系大三生施能健，50年前的7月21日從新竹出發，登山隊並於23日由松雪樓出發邁向奇萊，同學們特別選在這個日子，以視訊方式舉辦「奇萊山難50周年追思紀念會」，散布台灣、香港及美國波士頓、聖地牙哥、洛杉磯約60餘位校友都上線重聚。

主辦人72級核工系校友周懷樸表示，2021年的日曆與1971年完全一致，當年登山隊遇上了娜定颱風，今年此時則有烟花颱風來襲，種種巧合令人唏噓。

周懷樸說，當年一行人22日住宿於松雪樓，23日凌晨5時整裝出發走向奇萊大山，晚上在乾溪紮營，24日下午抵達奇萊稜線，25日凌晨3點山區開始起風下雨，領隊柏盛亨聽到廣播，娜定颱風即將登陸，叫醒大家決定馬上下山，上午11點抵達前晚露營的營地，稍事休息，風雨更大了，下午2點頂著14級的強風趕路，柏盛亨背負最重，他跟隊員說，「我全身冰冷、手足抽筋，走不動了，你們趕快走，去松雪樓求救！」

當時，施能健丟下了背包，趕到隊伍前面，傍晚6點，距離松雪樓還有2小時的路程，回顧左右，領隊柏盛亨、邱瑞昌與錢迪3人都不見了。施與龔士武、吳建昌、賴淑卿繼續前進，因為風雨太強，伸手不見五指，幾乎只能用爬的前進。

距離松雪樓不到50公尺，龔及吳都不支倒下去了，施及賴繼續前進，最後只有施抵達松雪樓求救。松雪樓管理員拿手電筒頂著狂風暴雨拖回了賴淑卿。再趕回去發現倒在地上的龔、吳兩人已失去意識，最終5名清華隊員不幸罹難。

目前定居美國聖地牙哥的賴淑卿哽咽地對參加線上追思的同學說，當年事件發生後，學校很保護她，因此有些事沒有機會說出來。有人誤以為他們明知颱風要來還要登山或規畫不周，但他們所知其實是前1個颱風，登山隊已等候了1天，待颱風轉向後才出發，完全不知後面還有1個娜定颱風，出發後因山區廣播收訊不佳，沒有機會聽到氣象預報，直到入山兩天、上了稜線才得知娜定撲台的消息。

賴淑卿強調，柏盛亨是1位非常認真負責的領隊，登奇萊前花了很久時間準備，還數度到台北向登山專家請教，能在年輕時與志同道合的好朋友一起爬山，她衷心感謝這群好兄弟的付出。

周懷樸則表示，他與王伯輝、杜博文、林思賢4個老頭子決定拚著老命遠征奇萊，走一趟老同學當年的路線，去看一看他們。因此於去年12月1日清晨6時從登山口出發，走到了亡友當年紮營與用餐的乾溪，沿途他們也不斷呼喊老同學們的名字，最遠抵達山難後清華師生為登山者搭建的成功2號堡。

也許是巧合，這次回程時，雨勢漸大，衣鞋盡溼，一路上坡，泥濘溼滑，舉步維艱，似乎是老天要讓他們想像同學當年在暴風雨中的艱難。

周懷樸說，來回11小時，疲憊不堪，但因圓滿完成心願，心情舒暢，次日清晨陽光普照，他們由松雪樓遙望奇萊，向老同學道別，也許下心願，日後如果體力還行，還要再來。