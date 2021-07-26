印度豪雨引發洪災和土石流，官員今天表示，累計159人喪生；另有數十人失蹤，救難人員正全力搜救。專家說，氣候變遷導致阿拉伯海暖化，印度極端降雨情況增多。

印度西岸地區22日以來暴雨成災；印度氣象局警告，未來幾天還會下傾盆大雨。

馬哈拉什特拉省（Maharashtra）迄今已有149人喪生，其中包括金融中心孟買東南方約250公里的村莊塔利耶（Taliye）22日遭土石流沖毀時身亡的40餘人。

在土石流與洪水重災區薩他拉（Satara），又發現28具遺體，該區累計死亡人數增至41人。

一家專治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的地方醫院通報，有8名病患因為呼吸器供電中斷而死亡。

馬哈拉什特拉省全境大約有23萬人在炎熱天氣下撤離，救難人員在水深及腰的泥水裡工作，在挖土機的支援下，搜尋仍然下落不明的100多人。

官員指出，更南方的卡納塔卡省（Karnataka），死亡人數一夜之間增至9人，另有4人失蹤。

卡納塔卡省11個受災區電力中斷，大片土地農作物受損。

印度熱帶氣象學院（Indian Institute of Tropical Meteorology）氣候專家寇爾（Roxy Mathew Koll）說，氣候變遷讓阿拉伯海（Arabian Sea）正在暖化。

他說，海水溫度升高，導致海面上的空氣變得更暖，也飽含溼氣，導致極端降雨事件也愈來愈多。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1100726