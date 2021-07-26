人氣女團「Girls Day」出身的「工大女神」朴素珍，在《怪奇大廈》中飾演住在詭異大廈的907號住戶「善華」，是名和有婦之夫交往的藥師。對於出演《怪奇大廈》的感想，朴素珍表示：「原本就滿膽小的，所以不太看恐怖電影，在讀劇本時也感到十分害怕，但又很想知道後續，在實際拍攝後也常常對故事的結尾感到好奇。」而對於詮釋愛上有婦之夫的角色，朴素珍說：「比起是不倫之戀的設定，我將重點放在不論深愛的對方做了什麼事，他就是我的全世界，我以這樣的心境詮釋角色，因為我認為『善華』心中就只有對方的存在。」

朴素珍也透露觀賞成品的感想，她說：「電影實在太恐怖了，差點看不下去。我相信不論是喜歡恐怖作品，或是像我一樣會感到害怕的觀眾，都能對這部新穎的恐怖作品樂在其中。」

出道以來首度出演恐怖電影的資深演員金洪波表示：「這是我人生首度參演恐怖作品，讀了趙巴倫導演所寫的劇本後，覺得這不只是部恐怖電影，同時還融入了目前社會所產生的一些問題，能藉由恐怖類型帶出這樣的題材。而且我和導演很談得來，想藉由恐怖類型作品和觀眾分享這有趣的故事。」

趙巴倫導演則透露本作的企畫過程，他說：「製作公司之前向我提案，詢問我是否能寫一些以日常為題材的恐怖故事，後來我們分享了各自的經驗，寫出了《怪奇大廈》的劇本。這是不同以往的恐怖電影，劇中出現的並非是有許多怨恨或苦衷的那種典型的鬼，我希望觀眾能自然地樂在其中，看完後能自在地和大家討論內容。」電影本週五7月30日在台上映。