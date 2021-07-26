效力祖國斯洛維尼亞的奧運處女秀，獨行俠後衛東契奇簡直把奧運當作NBA在打！東契奇26日誇張轟下全場最高48分，另有11籃板、5助攻與3火鍋，帶領斯洛維尼亞118比100輕取阿根廷，拿下東京奧運男籃預賽首勝，東契奇也太猛了！

「東契奇徹底摧毀了我們，他是世界上最好的籃球員，包含NBA在內，如果你問我內心是否還有疑問，我可以保證現在完全沒有了，」阿根廷總教練赫南德茲表示，「我們嘗試用防守普通球員的方式去防守他，但他根本不是普通的球員。」

有了東契奇的大發神威，斯洛維尼亞打完上半場，就取得62比42大幅領先，下半場更把差距擴大到25分以上，要不是斯洛維尼亞末節提前把東契奇換下休息，他應該可以輕鬆拿到50分；阿根廷則以41歲老將史柯拉23分的得分最高。

這場奧運男籃比賽也有另外一個焦點，那就是曾在2019年世界盃男籃執法的台灣國際裁判于容，也擔任這場斯洛維尼亞與阿根廷之戰的場上裁判之一，讓他也算成為「台灣之光」，畢竟想在奧運賽場擔任籃球裁判，全世界並無太多人可以做到。