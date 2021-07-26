常見的感情詐騙現已流入LINE通訊軟體。（圖／刑事局提供）

詐騙集團以假客服誘使民眾陷入圈套。（圖／刑事局提供）

LINE是民眾最常使用通訊軟體，現成為詐騙集團利用的工具，詐團扮演「客服」、「交友」，刑事局統計常見的有，假投資網站、假交友徵婚、博奕或一頁式詐騙廣告的客服Line QRcode或假交友投資加Line聊天等。

一名33歲陳姓工程師，日前於交友軟體認識一名自稱蒂娜的女子，並私自加Line。蒂娜逐漸地讓陳男產生信任，認為找到真愛，為了引誘陳上鉤，在Line中提及上一段感情遭劈腿，讓陳男產生同情心，陪她走出悲傷。

接著進入第2階段，蒂娜稱前男友在某一博奕網站工作，其平臺有漏洞，破解後即可獲利並報復其前男友。陳男隨即進入該平臺並依指示加入會員及網站客服。客服透過Line說明網站平臺內容，並要求先進行儲值，才可進行操作。

陳男陷入圈套後，不停加碼匯款。未料欲向平臺提出申請出金，客服表示帳戶款項涉及洗錢，必須再繳台幣5萬元的保證金才領得出來，此時陳男回頭詢問蒂娜時，已然慘遭封鎖，共計損失250萬元。

刑事警察局呼籲，無論是常見的假投資網站、假交友徵婚、博奕或一頁式詐騙廣告等詐騙手法，都會以加「Line」客服為主。警方提醒民眾，無論進行任何購物或交易，真正客服均有專線電話及聯絡地址，如透過加Line與客服聯繫時，應請提高警覺避免詐騙，如有疑問應立即撥打165專線。