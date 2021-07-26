台中市研考會主委吳皇昇報告「台中市政府振興經濟大補帖」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市26日新冠疫情確診個案持續＋0，市長盧秀燕在26日中市疫情記者會上公布，除配合唐鳳系統預約接種加開快打站，本周四7月29日起將再安排補教業職員工、合格居家托育褓姆、視障與聽障以及代表台中市全國運動會的選手及教練接受疫苗接種。

台中市長盧秀燕指出，台中市目前進行三大系統施打作業，包括唐鳳系統預約第三輪接種、高中職老師以及第一線運輸業工作人員的接種，截至26日中午為止，台中市累計已經有73萬7712人接種第一劑，全市總人口覆蓋率達26.16％。

盧秀燕也宣布，接下來本周將安排補教系統教職員工、合格居家托育褓姆、視障與聽障以及代表台中市全國運動會的選手及教練接受疫苗接種。她也強調，這四大系統接種人員也安排在7月29日在全市快打站接種，接種名冊已提早送中央核可，也請相關民眾依照通知的時間、地點接種。

衛生局長曾梓展也補充，日前確診的林新醫院急診男護士接觸者匡列篩檢狀況，他強調先前匡列七名接觸者採檢全為陰性，目前再匡列3人採檢中；另該院全院採檢也增列病患、病患家屬及陪病者，除少數個案還在檢驗中，目前尚未發現陽性個案。

記者會上研考會主委吳皇昇也出席報告因中央宣布於7／27至8／9降為二級警戒，中市府提出「台中市政府振興經濟大補帖」，並祭出個人、產業、租金、稅捐、新經濟等五大藥方。