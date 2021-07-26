美股上周五挾企業財報樂觀、經濟復甦等利多，三大指數齊創高止跌反彈，周一台股開跌17.99點報17554.93點，航運、鋼鐵、金融扯後腿，靠台積電等電子股撐住大盤，股價翻紅至17637.36點，一度重返5日線，但隨後台積等電子股無力，權值股無光，貨櫃三雄也頹勢難起，9時半翻黑溜滑梯式下挫，17600、17500關卡相繼失守，回測17400，收在當日最低點，收跌169.36點或0.96%，報17403.56點，失守5日、10日雙線，成交金額4568.47億元，中小股、IC設計、被動元件、連接器、LED族群等護盤，成為盤面上的強勢股。今日外資(不含外資自營商)賣超183.549億元，投信賣超5.7294億元，自營商賣超19.8801億元，三大法人賣超209.15億元。

外資再度轉賣超，7月共賣超988.81億元，逼近千億元，今年來共賣超4956.01億元。

權值王周一召開股東會，上周五ADR收紅激勵，台積電(2330)開高後卻走疲，收在當日最低點，跌0.85%至580元。聯發科(2454)、旺宏(2337)周二法說會，股價卻不同調，聯發科開高走低、收跌1.07%，旺宏開低走高、收漲1.65%。聯電(2303)也收漲1.9%；而鴻海(2317)未沾蘋果光，平盤下震盪收跌0.45%；股王股后矽力-KY(6415)、大立光(3008)雙雙後繼無力，分別翻黑跌2.45%至3780元、跌0.99%至2990元，相差790元，大立光再度跌破3000元大關。其他高價股，千金股因亞德客-KY(1590)出局，目前盤面僅剩八位，信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)股價仍大張旗鼓，環球晶(6488)、昇佳電子(6732)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、精測(6510)、國巨(2327)、瑞昱(2379)、威鋒電子(6756)、聯詠(3034)等亦漲勢不俗。

上周五ADR，日月光投控(3711)跌、中華電(2412)漲，周一雙雙收持平。而勤凱(4760)、晶心科(6533)漲停攻頂，漢微科董座進駐激勵國碩(2406)、碩禾(3691)母子股價也雙雙亮燈漲停，敦泰(3545)、譜瑞-KY(4966)躍上新天價。老總打包票能抗Delta病毒，高端疫苗(6547)漲逾半根漲停。IC設計穩電子，杰力(5299)、新唐(4919)、原相(3227)、智原(3035)、鈺創(5351)等勇猛向前衝。權值股則黯淡落幕居多，台泥(1101)、中租-KY(5871)、研華(2395)、統一超(2912)、欣興(3037)等個股收紅守住局面。

上市類股來看，光電類指收漲1.08%名列冠軍，族群題材豐富，光磊(2340)、吉祥全(2491)、乙盛-KY(5243)、華興(6164)、宏齊(6168)、正達(3149)、佰鴻(3031)、榮創(3437)、明基材(8215)、國碩(2406)等集體漲停作收，東奧助攻面板，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)進補營運，三雄股價也收紅。電子通路、水泥、電子零件、資訊服務、其他類股均力挺紅盤；電子、半導體開高後溜滑梯式收小跌，分別下跌0.21、0.41%；鋼鐵、金融下挫1.55、2.46%，航運類指跌6.85%最殺，玻陶、造紙跌逾3%。其中航運股，BDI指數漲逾3%，運價居高難得，卻挽不回族群，散裝、貨櫃皆墨，萬海(2615)逼近跌停價，長榮(2603)、陽明(2609)亦跌逾6%，中櫃(2613)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、新興(2605)、台航(2617)等均跌4%以上。

下午法說的瑞昱(2379)率先獲外資按讚，股價逆揚，信邦(3023)則遭外資看衰，股價氣虛走弱。而除息首日個股，廣達(2382)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、國產(2504)窘貼息，潤泰新(9945)填息後翻黑，佳格(1227)穩步填息路。法人看好蘋果新機拉貨潮，蘋果概念股如鴻準(2354)、和碩(4938)、緯創(3231)、嘉聯益(6153)、金像電(2368)、華通(2313)等股價持續獲得支撐。板卡群起上攻，映泰(2399)、麗臺(2465)漲停，樂觀後市營運的捷敏-KY(6525)也衝122.5元漲停、闖波段新高價，周一股東會的國碩(2406)亦登漲停、收復五日線。

分析師表示，經濟部公布6月外銷接單537.3億美元、年增31%，上半年外銷接單金額3099.2億美元、年增達39.2%，顯示歐美經濟復甦帶動台灣出口強勁，基本面無虞；加上6月以來本土資金加碼中小型成長題材科技股，顯示本土資金仍在市場尋找機會，具題材的科技股反而受惠。但法人指出，外資對台股並無明顯翻多動作，加上融資餘額處於高檔，籌碼面略嫌凌亂，技術面也居於劣勢，若指數短線無法站回5日線17507點及10日線17694點，台股短線要有表現難度增加。

統一投顧指出，美股再創高有助於全球金融市場的信心，且台灣本周降至二級警戒，有利內需恢復。考量台股指數在17300-17500點頸線位置支撐強勁，維持擇優布局，偏多操作建議。選股可留意如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵、汽車與電動車相關等族群。