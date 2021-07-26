寶成(9904)今日股東會通過每股配息0.5元，董事長詹陸銘說，110年全球經濟活動重啟，大型運動賽事回歸，對運動產業的成長趨勢與發展前景包持正向看法，不過，疫情發展反覆、消費市場波動以及不平衡的全球復甦將為經營環境增添變數。

在鞋類製造業務方面，寶成持續落實各項產能優化措施，著重靈活生產與多元布局，提升與供應商的協作能力，並藉由增進產品開發能力與創新服務，不斷深化與品牌客戶的合作關係。

在運動用品零售及品牌代理業務方面，將繼續優先推動數位化轉型策略，進一步整合實體門店與線上渠道，亦將不斷創新經營模式與豐富運動服務內容，同時運用商業智能系統，強化營運管理效能，進而增進通路經營效益。

寶成指出，大陸地區疫情轉趨緩和，在消費信心穩步回升與線上渠道快速發展的支持下，運動用品零售及品牌代理業務之銷售表現已於109年第二季開始逐漸回升。疫情衝擊實體經濟並造成消費習慣改變，加快數位渠道的發展能力，推動實體門店的升級改造與結構優化，不斷改善產品共享平台的整合效益，進行更有效的存貨管理及更審慎的採購策略，促使產品有效銷售與營運持續增長。

回顧109年度，面對COVID-19疫情衝擊，寶成109年度合併營業收入為2499.54億元，較108年度減少632.03億元(-20.2%)；而以營運部門別而言，鞋類製造業務與運動用品零售及品牌代理業務分別占109年度合併營業收入比重56.0%及43.7%，其他業務比重則為0.3%。