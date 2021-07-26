新竹縣26日沒有確診個案，縣府啟動第一階段國中、高中職及補習班教職員工施打疫苗，規畫國高中教職員從27至29日在新竹縣體育館、新竹台大分院竹北生醫院區和竹東院區等三大接種站竹縣接種，補習班人員則在29日和和30日施打。

衛生局長殷東成表示，新竹縣累計施打疫苗為11萬7008人次，18歲以上第1劑涵蓋率有25.30％，其中50至64歲完成第1劑人數為3萬3195人，涵蓋率28.64％，65至74歲完成第1劑人數為2萬9808人，涵蓋率為66.67％。

中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第3輪接種進入第4天，26日預約人數有5148人，過去3天新竹縣已累計施打1萬2747人，報到率高達99.26％。第4輪預約接種將從27日上午10時開始至29日中午12時止，施打日期從7月30日至8月6日止。

縣府教育處指出，施打疫苗的公私立國高中教職員有3043人，其中391人是住外縣市，將以電話及簡訊通知施打地點及時間，另補習班人員2072人，總計施打疫苗有5115人，請教職員工在指定時間及地點，攜帶身分證、健保卡、接種評估及意願書至指定場域施打，無須另外預約。

教育處表示，另教職員工屬第9類接種對象(為18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者)，除了可自行於「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記外，也可將主治醫師簽章後的評估及意願書，傳真或掃描寄至教育處彙整，再由衛生局進行個案施打規畫。

桃園市26日確診者中有2人是新竹縣寶山鄉一家公司員工，居住在桃園市，竹縣衛生局目前協助桃市疫調中；北市則有1名確診者個案，7月18日到過橫山鄉大山背步道等處，已由環保局完成周邊環境消毒。