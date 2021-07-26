新北市今新增3例確診，新北市長侯友宜表示，3人都是居家隔離陰轉陽性，匡列採檢中，今日真正新增本土個案是0，本月14日新北新增本土個案也是0，時隔12天後，警戒三級最後一天又再見0。

侯友宜說，今日確診的個案三重2人、蘆洲1人；三重2人是因為台北車站擔任清潔工，同事確診匡列居隔確診，確診個案又傳給先生，昨日就已匡列隔離；蘆洲個案則是老闆娘13日確診，被傳染染疫，解隔離前PCR篩出陽性，感染源非常清楚。目前已列管4人居家隔離，PCR篩檢都是陰性。

侯友宜也說，社區篩檢站至今篩檢21萬1732人，陽性率0.6％，昨日社區總篩檢892人，1人確診，新北從5月17日開始每天做篩檢，昨天篩檢量是有史以來最低一次，因為疫情控制穩定，篩檢量有下降，呼籲市民朋友會持續做篩檢，篩檢過程中視疫情穩定度會調整篩檢站，保有醫療量能防疫，社區篩檢還是不會撤離，會做適度調整。