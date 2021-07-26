台東一名已婚女保險業務主任小琪（化名），與年紀比她小的男子阿浩（化名）發生婚外情，雙方還拍下特殊的「足交」等性愛照片，小琪丈夫發現後憤而提告求償100萬元。小琪不認自己是「足交照」女主角，但她媽媽卻作證指出，照片裡是女兒的腳沒錯，台東地院判決，小琪與阿浩侵害配偶權，得連帶賠償70萬元。可上訴。

根據判決書，小琪丈夫指控，小琪2019年6月間認識阿浩後，多次發生關係，他還在小琪手機中發現兩人口交、足交，甚至是性器交合的照片，侵害他的配偶權，夫妻更因此感情破裂離婚，因此提告求償。

開庭時，阿浩否認姦情，還表示2人見面地點多為咖啡廳，並有其他友人陪同，而在聊天中他發現，2人均有戀足傾向，這種癖好較為特殊、少見，因此他偶爾會傳送自己與親密女性友人的私密照片給小琪看，但他與小琪絕無任何親密接觸。

而小琪則指出，丈夫因與她經濟實力懸殊而自卑，時常對她疑神疑鬼，也有強烈控制慾，且丈夫未經同意擅自拿走她手機，在看到照片後還幻想她與阿浩有親密關係，但照片中的女主角並非她本人，只是好友間基於好奇分享。

不過，小琪的媽媽卻站在女婿那邊，作證指出照片中「擦紅色指甲油的腳」、「大姆指有一顆黑痣」的，就是她女兒的腳；更說自己與女婿心軟，在小琪表示要刪掉照片回歸家庭後，選擇原諒她，沒想到她之後卻繼續與阿浩往來。

台東地院法官審理認為，小琪與阿浩的行為確實侵害到丈夫配偶權，丈夫原本念及舊情與家庭完整，選擇隱忍，但2人仍執迷不誤，導致離婚，法官最終判小琪與阿浩須連帶賠償丈夫70萬元。可上訴。