桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心26日宣布桃園新增3起本土確診案例，都位居八德，且是「特殊交友圈」傳播鏈相關，為1餐館員工和其弟弟、母親確診，桃園也公告染疫者足跡，包括全聯中壢忠孝店、台灣大哥大內壢忠孝門市，呼籲足跡重疊者要自主健康管理。

桃園市政府指出，指揮中心公告桃園共3例，年齡為20多歲至60多歲，為一家人，確診者接觸者2人(案15685、案15686)；調查中1人(案15684)，桃園累計確診者903人，目前居家隔離人數439人。

鄭文燦說，3確診者是1家人，案15684是餐館員工，餐館解禁恢復營運前要求快篩，陽性確診，他讚該男非常配合疫調，提供社交圈相關資訊給疫調團隊，匡列的2家人媽媽跟弟弟也確診，另已匡列7人。

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