A股在多重利空因素作用下，26日三大指數集體開低後大幅下挫，滬指失守3500點，創指失守3400點。概念股方面，教育類股受利空消息刺激大幅下挫，國防軍工概念股逆勢走強，農業種植概念股異動拉升。
午後三大指數繼續下跌，盤中滬指一度跌穿年線，為2020年7月以來首次，創指一度跌逾5％，寧德時代、邁瑞醫療、愛爾眼科等權重持續走低，隨後指數略有回暖，跌幅均收窄至3％，兩市成交額連續四個交易日破人民幣（下同）兆元，北向資金流出超過百億。類股表現方面，白酒概念持續下挫，貴州茅台一度跌近6％，股價跌破1800元大關創年內新低，半導體類股午後回暖。總體而言，市場避險情緒較強，多空於年線附近博弈激烈。
截至收盤，滬指跌82.96點，跌幅2.34％，報3467.44點。深證成指跌397.72點，跌幅2.65％，報14630.85點。創業板指跌98.64點，跌幅2.84％，收報3371.23點。
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