隨著物流與工業成長迅速、投資意願提升，仲量聯行預測未來三到五年內，亞太地區物流和工業房地產的投資將翻倍，從2019~2020年的 250~300億美元，增至2023~2025年的500~600億美元。

根據仲量聯行今（26）日最新發布的亞太地區房地產報告《物流不動產的新軌跡》指出，近年由於電子商務和第三方物流 (3PL) 服務的發展，物流和工業地產(包括倉儲和製造設施等) 投資額將隨租戶信心增強而提升。

報告中也指出，整體經濟與投資組合的轉變，也帶動了大型交易與投資金額的膨脹。如2020 年至2025年，亞太地區城市人口每年將增加 4100萬。同時，中產階級將增加7.6億，收入每年增長4%，為亞太地區提供巨大的增長潛力。

根據仲量聯行研究，在過去六個月中，亞太物流和工業領域的大型交易數量創下歷史新高。

仲量聯行亞太區資本市場研究主管Regina Lim 表示:「在投資者眼中，物流和工業資產的吸引力只會增強。實際上，機構型投資人才剛開始對其投資組合進行戰略性調整，為了將資金分配到具有穩定收入的資產中，他們會在短期內將物流資產的投資比例增加 40-50%」。

綜觀目前亞太區物流存貨的供應狀況，預計韓國、澳洲和中國的投資將最為強勁。

台灣方面，這項報告指出，隨著網路購物普及，電商成為零售業相當重要的成長支柱。

根據經濟部統計，我國近10年電子購物業產值年均成長率高達8.2%，遠超過其他零售業產值成長幅度。

至於和網購息息相關的物流產業，有近80%群聚在桃園。