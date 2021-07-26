新北市知名景點野柳地質公園內遍布海漂垃圾，甚至還有步道石板遭海浪掀起毀損，野柳地質公園近日動員全體員工清除海漂垃圾，疫情期間力拼明（27日）恢復營業。（野柳地質公園提供）

新北市知名景點野柳地質公園內遍布海漂垃圾，甚至還有步道石板遭海浪掀起毀損，野柳地質公園近日動員全體員工清除海漂垃圾，疫情期間力拼明（27日）恢復營業。（野柳地質公園提供）

中度颱風烟花雖未直接登入台灣，但卻帶來豐沛雨量及海漂垃圾，新北市知名景點野柳地質公園內遍布海漂垃圾，甚至還有步道石板遭海浪掀起毀損，野柳地質公園近日動員全體員工清除海漂垃圾，疫情期間力拼明（27日）恢復營業。

野柳地質公園表示，疫情期間配合防疫政策休園，將於27正式開園，目前營業時間為上午8時至下午5時，遊客清場時間為下午6時；因適逢夏季酷熱，為提高遊客遊園的舒適度並可體驗野柳夕陽之美，近期會將遊園時間改為上午9點至下午6時，清場時間延後至7時。

受到中度颱風烟花影響，園區內遍布海漂垃圾，動員全體員工清除海漂垃圾，將可順利於明（27日）恢復營業。

野柳地質公園指出，依照中央的防疫指引，遊客中心及園區內餐飲僅提供外帶服務，除飲食外，須全程配戴口罩，保持安全距離，遊客中心容留量限制為50人；戶外園區容留量為承載量之50％（同一時段為1250人），園區採單一出入口一進一出管制。

另外，遊客中心目前僅開放餐飲部、紀念品區域，其餘座位區、多媒體導覽服務、公廁暫不開放。因受颱風影響，第三區暫時封閉，園區內無障礙步道部分受損，目前正在搶修中，開放時間將另行公告。

為了迎接降級解封以來的遊客，園方預計在7月31日、8月1日、8月7日、8月8日兩周周末，每日進場前100名遊客贈送精美小禮品，數量有限，送完為止。