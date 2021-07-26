今天是警戒三級最後一天，從警戒開始到迄今共72天，新北市長侯友宜談及這段時間的心路歷程表示，疫情起起伏伏，我們永遠保持全力迎戰心態，做好防疫工作，面對每天一天永遠不能放鬆、保持警戒，就算降到二級，仍要隨時備戰、準備迎戰。

侯友宜表示，不要因為降到二級大家就以為我們可以做的少一點、輕鬆一點，相反的我們更應該做多一點的事，隨時讓民眾可以更安全一點，減輕民眾負擔壓力，用同理心要求自己，了解民眾對疫情的不滿。

侯友宜說，對抗病毒，這場戰役還沒結束，更要戒慎恐懼、小心翼翼，感謝第一線同仁不眠不休付出，面對這場疫情，全國民眾付出慘痛犧牲代價，每一個人不能喊累、不能喊苦，有民眾因此離去，有民眾生活受到衝擊，他們的心比我們更苦更累，面對下一場降到警戒二級的戰役，絕對不能掉以輕心要全力以赴。

侯友宜感謝民眾自我防疫及低度活動，還有各行各業共體時艱，因為大家的犧牲讓疫情能穩定控制，未來會繼續跟市民一起並肩作戰，讓每步腳印都很踏實，像下樓梯，每階都繼續穩穩往下走，希望能穩定回到民眾希望的正常生活。