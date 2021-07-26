上半年，騰訊因在遊戲領域開啟瘋狂投資模式而頻登熱搜，統計2021年上半年騰訊對外投資事件高達163起，揭露合計金額為931億元（人民幣，下同）。在行業分佈上，上半年騰訊包含著重文娛，同時企業服務、金融、教育、醫療健康、新消費等領域也備受騰訊青睞。

其中特別值得關注的就是文娛板塊，據日前企查查研究院發佈《2021年上半年騰訊投資資料報告》，上半年騰訊投資了49個遊戲公司，截至7月22日，又新增擎龍互娛「夢求遊戲、Sumo Digital、Stunlock Studios、沐睦網路等5家遊戲。換算起來今年截至目前，騰訊每3.8天就投資一家遊戲公司。

就上半年的投資事件163起來看，騰訊在第1季共進行108起投資事件，參投專案107個，揭露投資金額為749億元；第2季共投資55案，合計金額182億元。

此外，上半年有3個項目獲得騰訊二次投資，它們分別位於社區團購、新消費、遊戲領域。同時文娛、企業服務、金融這三個領域在上半年都是騰訊的關注熱點。

而第2季騰訊對於醫療健康、教育加碼熱度有所下降，觀察第1季投資10個教育專案，第2季下降至1個；第1季投資7個醫療健康專案，第2季下降至2個。

但反觀新消費項目在第2季更受騰訊偏愛，有2個寵物專案獲得投資，分別是寵倖寵物、寵物家Pet’em；主打鮮鹵的輕餐品牌「盛香亭」，還有專注於泛二次元衍生品零售的「十二光年」與家庭智慧健身服務商Fiture。