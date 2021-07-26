林凡昨舉辦線上見面會。（MTV提供）

林凡昨舉辦線上見面會「BUDXMTV CLOSE-UP特寫真我」，用溫暖歌聲解封粉絲這兩個半月居家防疫的緊繃情緒，直播現場MTV嚴格做好防疫措施，入場量體溫、工作人員分流並全程戴口罩；林凡配合政府規範，直播前一天都在家自行做快篩：「我昨天去買快篩劑時，旁邊有米粉湯就一起買回家，想說我有一碗米粉湯的時間做心理準備。快篩時，我ㄧ直不知道伸的到底夠不夠深，突然到一個點-哈啾～眼淚一直流，痛苦了幾分鐘就完成了。」

等了七年推出新專輯卻碰上疫情，林凡表示：「心情很複雜！不過這個時期大家也需要一些音樂的撫慰跟陪伴，專輯名稱『再見』，除了跟朋友再見還有再次見面的意思，最重要的是希望能跟疫情說再見，跟不好的人、事、物說再見。」首次與BUDXMTV合作舉辦線上粉絲見面會的林凡，透露自己跟MTV很深的淵源：「我當年就是在MTV台當實習生，和同事去唱KTV，製作人也去了，才被發掘進入歌壇。他後來也是我第一張專輯的製作人。」

見面會上，林凡除了獻唱多首新歌，也跟線上歌迷玩起猜歌及畫畫遊戲，有歌迷關心她這兩個多月在家如何防疫，林凡大方分享：「有厲害會做菜的媽媽就會有幸福的女兒，我有努力學了豆乾炒肉絲跟番茄炒蛋，很適合配百威一起吃喔！另外我第一次捐血了，我覺得自己力量很小，但是看到新聞報導有血荒，就跟朋友一起去捐血了。能夠幫助到需要的人是一件很快樂的事。」音樂會最後，林凡準備了在YouTube 超過1100百萬點閱紀錄的傳唱經典〈一個人生活〉：「這首歌特別適合疫情時刻，不管是居家隔離或是不能外出，一個人很lonely的時候聽都很貼切。」