一代女神王祖賢當年演過不少膾炙人口的作品，尤其以《倩女幽魂》聶小倩一角轟動亞洲，不過她在電影《東邪西毒》的男性古裝扮相，也讓人印象深刻，而之前現場側拍照曝光後，大家也注意到身旁一個小記者顏值超高，而他現也成為一線明星，就是古巨基。

從側拍照看來，王祖賢當時雖然是男生扮相，仍難掩盛世美顏，不過有網友發現身邊有個帥氣的記者，小心翼翼的偷看王祖賢，但眉清目秀的高顏值，看起來就是當明星的料，而這個小鮮肉果然現在相當成功，他就是古巨基，

王祖賢男裝扮相仍顏值逆天。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

古巨基當時以娛樂新聞主持人身分去採訪。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

其實，幾年前微博也流傳南韓電視台到電影拍攝現場採訪的花絮短片，當時擔任娛樂新聞主持人的古巨基，看到自己青澀模樣，也忍不住感嘆「鑽石級巨星陣容當時真的嚇壞寶寶了，對於我當時這樣一個懵懂的小鮮肉，那2年多的主持生涯真的非常難能可貴」。

《東邪西毒》當時集結張國榮、梁家輝、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、楊采妮、張學友等，張曼玉特別演出，陣容相當堅強，也在威尼斯影展、金馬獎、金像獎得到不少獎項。