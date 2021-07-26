新北市府在「新北工商展覽中心」打造一座新北最大疫苗接種站，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。（五股區公所提供）

新北市府在「新北工商展覽中心」打造一座新北最大疫苗接種站，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。（五股區公所提供）

新冠疫情從5月初爆發到現在，由於國人的高度自制，將在7月27日降級部分解封，下個階段將是提昇疫苗覆蓋率，達到群體免疫的效果，新北市府在「新北工商展覽中心」打造一座新北最大疫苗接種站，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

新北市長侯友宜表示，提高群體接種率，才能盡早達到解封的目標。因此，新北市早於6月5日超前部署，在「新北工商展覽中心」打造一座新北最大疫苗接種站。接種站佔地4000坪，室內1200坪的場地，並由亞東醫院專業團隊進駐承接注射疫苗的作業，接種站可以同時由9組醫護人員作業，每天最高可完成近5000人次的疫苗接種。

五股區公所表示，接種站臨近新莊區、板橋區、三重區、土城區、泰山區、五股區周遭居民高達百萬，而且交通方便，大眾運輸系統方便，如果自行開車，從高速公路、快速道路、省道都十分便捷，場區設有停車場：轎車停車位有424個車位、115 個機車車位。周邊也有收費停車場，十分方便。

五股區長洪崇璉表示，大型接種站每天最高可以接種疫苗達5000劑，而且公共運輸方便、沒有停車的困擾，接種場地十分舒適，目前最重要工作就是提昇疫苗接種率，接到簡訊通知的民眾可以點入五股區選擇「新北工商展覽中心」，選擇1個優質的環境完成疫苗接種，保護自己及別人。