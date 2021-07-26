泰博(4736)下午舉行法說會，董事長陳朝旺表示，今年H2和H1營收差異不大，或者是好一點點，預估快篩會再成長，額耳溫槍及血氧計會少一點。展望明年，他說，抗原快篩今年5月才開始出貨，將會再成長，而血糖相關產品預期將會持平，額耳溫槍會再降一點，經過此次疫情後，各國都注重預防和遠距的運用等等，都是未來新的成長動能。

台灣疫情控制得當，陳朝旺預期，公司台灣抗原快篩試劑出貨量將降至40~50萬劑/月，但是，東南亞市場需求孔急，東南亞超過120萬/月，整體而言，Q3快篩出貨東南亞將占一半以上。他指出，公司已研發出綜合抗體快篩試劑，目前市場上競爭對手少，將積極爭取平均售價和毛利率。

若是疫情趨緩，再加上疫苗施打率增加後是否會降低快篩市場需求，陳朝旺說，當初公司介入快篩市場，除了是因應新冠病毒外，還可以向癌症等發展，即使疫情結束後，技術平台還可以應用在各種醫療上。原本快篩精準度約7~8成，但這回各大品牌精準度可達9成，意謂著快篩檢測在疾病上的應用範圍會越來越廣。

陳朝旺指出，目前新冠疫情看起來不會這麼快結束，歐美已有4~5輪的發病，無論解封也好、再起也好，快篩檢測的需求都還在。疫苗施打後會產生抗體，但疫苗有沒有效，還要量測綜合抗體，也可運用快篩來檢測，公司綜合抗體快篩試劑已開發完成，下個月也有國外的訂單要陸續出貨，這也是一個大的需求。

泰博5月起，抗原快篩出貨170~180萬劑，6月維持150~160萬劑，由於台灣疫情控制得當，陳朝旺指出，台灣國內市場7月會再掉一些，雖然7月27日將開始放寬降級，但解封後會有另種需求，如開學是否進教室，那多久要快篩或是健身房的員工等等是否有定期的快篩，依目前的指引來說還是有定期檢查的需求。

東南亞區域新冠疫情嚴重，泰博有認證成功的越南及泰國等是抗原快篩出貨量較大的區域，加起來將超過百萬劑，預期到明年首季快篩的需求都將維持高檔，而歐美疫情已經有很多波，泰博抗原快篩試劑目前也申請WHO和美國市場的認證，將為快篩出貨再增加動能。