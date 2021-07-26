國人眾所期待的東京奧運射箭男子團隊金牌戰26日登場，中華隊面對射箭強國韓國的重要戰役，結果面對韓國幾乎完美的表現，中華隊最後以0比6敗下陣來，卻仍拿下東奧射箭男團銀牌，上次中華射箭隊拿到奧運男團銀牌是在2004年雅典奧運。

面對金濟德、金優鎮和吳真爀組成的韓國射箭隊，中華隊的魏均珩、湯智鈞及鄧宇成沉著應戰，第1局一開始韓國就射出兩支10分箭，後3箭又連續出現3支10分箭，展現強大且穩鄧的射箭實力，讓韓國第1局就以59比55輕鬆拿下。

來到第2局，韓國又是一開始連續射到3支10分箭，不過中華隊也在這一局射出4支10分箭，拿下58分的高分，把壓力丟給韓國，但韓國第4箭又是10分，第5與第6箭也是10分，最後以完美的60分滿分，擊敗中華隊拿到4比0領先。

到了第3局，中華隊前3箭射出3個9分箭，拿到27分，韓國隊也終於在第1箭只射9分箭，最後前3箭都是9分，跟中華隊打平，中華隊第4箭射出10分，接著連射兩個9分，韓國隊第4箭9分、第5箭又是10分，最後一箭射出10分箭，又以56比55拿下勝利。