中央流行疫情指揮中心日前已開放新冠疫苗可以混打，目前仍未接種第二劑疫苗的台中市長盧秀燕表示，她第二劑仍會接種AZ疫苗，她覺得AZ也蠻好的。

盧秀燕在4月即接種AZ疫苗，超過3個月仍未接種第二劑，在中央開放疫苗混打後，她坦言，因了解到莫德納疫苗比較少，所以儘量留給需要的市民施打，她個人會依照中央之前的政策，第一劑打什麼第二劑就打什麼，她第一劑打AZ，第二劑也就會打AZ，她並且強調，她覺得AZ也蠻好的。