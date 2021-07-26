疫苗可混打 盧秀燕：第二劑還是會打AZ 16:162021/07/26 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，她第二劑仍會接種AZ疫苗，她覺得AZ也蠻好的。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前已開放新冠疫苗可以混打，目前仍未接種第二劑疫苗的台中市長盧秀燕表示，她第二劑仍會接種AZ疫苗，她覺得AZ也蠻好的。 盧秀燕在4月即接種AZ疫苗，超過3個月仍未接種第二劑，在中央開放疫苗混打後，她坦言，因了解到莫德納疫苗比較少，所以儘量留給需要的市民施打，她個人會依照中央之前的政策，第一劑打什麼第二劑就打什麼，她第一劑打AZ，第二劑也就會打AZ，她並且強調，她覺得AZ也蠻好的。 軍警憂手臂成為高端疫苗試驗品 李德維：接到許多陳情 呂秀蓮稱3千萬劑原廠疫苗2周可到貨 怒批陳時中不回電話 #AZ #第二劑 #盧秀燕 #混打 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗開放混打 前台大醫提3件事示警 12:282021/07/26 生活 中市議員爭取補教業優先打疫苗 04:102021/07/26 地方新聞 批國產疫苗審查黑箱 國民黨要求食藥署公開審查資料 12:402021/07/26 政治 指揮中心開放AZ混打 藥師酸曝：台灣一直有個標準作業流程 08:382021/07/26 政治 SOGO鼓勵員工打疫苗送1500電子商品券 12:102021/07/26 財經 新北市副市長劉和然喊話中央 「疫苗採購不要讓民眾望梅止渴」 08:522021/07/26 生活 AZ證實額外從全球調貨疫苗 04:102021/07/26 話題觀察 大學指考28日登場 盧秀燕視察考場防疫 12:142021/07/26 生活 要不要追打第3劑疫苗？佛奇鬆口3類人須補打 10:042021/07/26 國際 詐團自稱竹聯幫女惡煞 阿伯嚇壞買點數救家人 13:282021/07/26 社會 台中之光 張筑涵出戰奧運輕艇 04:102021/07/26 地方新聞 生活熱門新聞 男對發票欣喜PO文「中了200萬」 一票網友全罵翻 - 生活 解禁前中鏢！桃園餐館男染疫傳2家人 源頭又是特殊交友圈 - 生活 明起38歲以上預約 指揮中心再發144萬封接種簡訊 - 生活 727降級懶人包 超商、賣場可內用 外出全程戴口罩 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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