新北市議員唐慧琳昨(25日)因胰臟癌辭世，前高雄市副市長李四川感嘆， 昨天聽到惡耗，心裏非常難過與不捨。「記得去年2月2日妳告訴我，妳生病了，而且要我千萬注意照顧身體健康，勿需和那些跳樑小丑一般見識。永遠懷念妳的剛正、耿直、又敢言」。

新北市議員 唐慧琳 25日病逝。(圖/翻攝自 李四川臉書)

韓國瑜25日在臉書上表示，唐慧琳議員這一路走來，始終堅毅、敢言，條理清晰、是非分明，在為國家社會服務奉獻的道路上無畏地勇往直前、無懼地挺身而出。

韓國瑜指出，去年得知唐慧琳罹癌後，他和幾位好朋友錯愕又憂心，數次前往探訪，「當時唐慧琳見到我們仍然不改堅強」，然而她也曾透露，自己最放心不下的就是年幼的孩子。對於外界都稱慧琳是為「俠女」，「但在我眼中，她更是一位勇敢的母親、一位有抱負、真心愛國、全心為民發聲的政治家」。

李四川今(26日)也在臉書PO文哀弔，「記得去年2月2日妳告訴我，妳生病了，而且要我千萬注意照顧身體健康，無需和那些跳樑小丑一般見識」。「昨天聽到妳的惡耗，心裏非常難過與不捨。一年多來，辛苦的遭受病磨，讓人心疼。永遠懷念妳的剛正、耿直、又敢言。願佛祖接引西方極樂世界，離苦得樂，願安息」。