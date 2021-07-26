2020東京奧運男子射箭團體賽三劍客魏均珩、湯智鈞、鄧宇成，在金牌戰對上韓國，惜敗拿下銀牌，其中魏均珩是桃園人，他從國小起開始練射箭，國高中時期曾接受永豐高中教練徐梓益、林宜螢指導，對於子弟兵勇奪奧運銀牌，林宜螢在電視前為他加油，笑說都喊到失聲了。

林宜螢說，魏均珩就讀大竹國小起就開始練射箭，他從小就是個可愛調皮的小孩，最大的特點是帶有一點「小臭屁」，即便是在奧運的殿堂上，從電視上就可看出他的自信感非常強大，而且他對於自己的訓練非常堅持，即使辛苦也從不喊累，想要的目標很明確，「就是為台灣爭取一面奧運獎牌」。

她說，在賽前還特別叮嚀魏均珩要維持住自己的信心，而他的父母相當低調，父親是已退休的飛官，他們總是默默支持兒子走在這條艱辛的體育路上，國高中時期只要有大比賽，他們總是會到場坐在角落默默替兒子加油，是魏均珩最大的心靈支柱。

林宜螢表示，魏均珩雖然在賽場上臭屁，但在場外是個謙虛有禮的孩子，每次在大比賽後總是會回到母校與教練們討論自己在賽場上的表現，也會抽空看看曾經指導過他的老師，看到他在賽場上的表現與有榮焉。