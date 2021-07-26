新冠肺炎自5月中旬爆發以來，廣大公務人員及共同承擔國家運作的學校教職員、軍人等，在防疫中扮演重要角色。現在疫情緩解，但每年7月討論軍公教是否調薪的時機即將消逝，全國教師工會總聯合會對於政府未正視軍公教調薪問題，感到心灰意冷。

就在疫情爆發之前，因為軍公教薪資多年未調，加上國內經濟數據亮眼，行政部門對於調薪不斷釋出肯定的訊息。但在疫情爆發之後，政府全力防疫，所有軍公教也戮力於防疫工作，軍公教調薪一事則被拋諸腦後，甚至傳出因為紓困、疫情造成經濟放緩等因素，致使政府財政困難，無法對軍公教調薪。

每年的7月上旬，正是「軍公教員工待遇審議委員會」開會討論軍公教是否調薪的時間。今年因為疫情關係，至今並無任何訊息傳出。全教總不禁要為廣大軍公教發聲，難道軍公教的薪資調整完全沒有制度依循，端看輿論和行政院長的心情來決定嗎？

全教總表示，在疫情仍然緊張的當下，要求軍公教調薪似乎與社會認知背道而馳，但是薪資乃是受僱者的核心利益，也是勞雇關係中的根本要素；軍公教先是國民，而後是國家的受雇者，每當國家有難都是全心全意付出心力，因此在待遇調整上，更應該有個健全的制度，不能因為一時的災情或輿論就抹煞本應調整的待遇。

全教總表示，國內的軍公教調薪毫無制度可言，更被外界戲稱「遇到選舉才調薪」，各種經濟數據在在顯示，軍公教薪資長期遭受不合理的壓制，所謂的「軍公教員工待遇審議委員會」更是標準的黑箱作業，那些人開會？會議上討論什麼？結論和依據為何？外界一概不知。

全教總說，20年來的軍公教待遇等同被封鎖了，實質薪資只退不進。如今，疫情控制有成，社會逐步解封，而軍公教的薪資待遇何時才能解封，大家都在等一個答案。