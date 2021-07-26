周予天防疫期間持續練體能。（星空飛騰提供）

周予天防疫期間持續練體能。（星空飛騰提供）

周予天（Alex）參加第二季《全明星運動會》表現亮眼，以游泳項目奪冠，拿下「水道速男」封號！該節目因三級警戒暫停錄製，27位隊員趁防疫期間合唱〈對世界點頭〉，為民眾打氣加油，這首歌由呂思緯（鼓鼓）、廖允杰、小春（Kenzy）和周予天共同譜寫，周予天表示：「我覺得非常開心，也很榮幸可以跟優秀前輩一起合作。」周予天透露為了不讓體力下滑，全隊隊員時常會上線聚會，由老大江宏傑帶領大家練體能，訓練結束還會玩猜拳遊戲，直呼江宏傑現在是「拳王」。

周予天也分享防疫日常，這段時間他幾乎都沒有出門，頂多去Costco採買吃喝所需，對於已習慣早晚做運動訓練的他，「覺得頭一個星期真的有休息到，可是到後面兩、三個禮拜就開始有點悶，然後三級一直延長，到後來感覺有點自律神經失調」，那種感覺就像太久沒出門，睡眠品質也越來越糟，「排解的方式乾脆就是打開電腦，就敲鍵盤試著寫歌，居然也累積了好幾首歌」。而宅在家也讓他廚藝精進，「最常在家裡煎牛排，然後水煮一些蔬菜，然後，就被家人說牛排煎的還不錯喔」，讓他對烹飪越來越有興趣，還說要向弟弟周興哲討教幾招。

最令他開心的是，雖然在家可以運動的項目比較少，但他透過自主訓練和紅隊的線上視訊訓練，不但體重維持在77公斤不變，體脂肪還不升反降，由節目播出時的14往下降到11左右，讓他自己都很意外，「我們會用Google meet全體一起上線，然後老大小傑哥會帶領大家做體能」，周予天爆料訓練結束後，大家會玩猜拳遊戲，最輸的要請最贏的喝飲料或吃飯，直接點外送過去給對方，「但老大最近很囂張，他說他有上YouTube學猜拳，也好像真的有悟出什麼，勝率提高不少，我們現在真的都猜不贏他」。