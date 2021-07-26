受疫情影響而延期的「2021金穗影展」將在9月10日重新開幕，除了「實體影展」之外，也新增「線上影展」，將在專屬平台播映66部入圍影片，提供更多觀影方式推展優秀新銳短片。

「2021金穗實體影展」將從9月10日至19日在台北光點華山電影館舉辦，8月30日13點起售票，戲院現場將依照指揮中心公布防疫規定配合相關防疫措施。影展場次等詳細資訊請上金穗獎官網查詢。台北以外，臺中市立圖書館沙鹿深波分館、高雄市電影館、花蓮鐵道電影院也會參與金穗獎入圍影片的放映。

「2021金穗線上影展」展期為9月10日至17日，金馬執委會已和許多國際影展包括坎城市場展、多倫多影展、西南偏南影展共同指定的專業平台Shift72合作設立線上影展平台，金穗獎是台灣首個使用此平台的活動，預計提供500名影迷只須花149元購買線上影展通行證，便可於指定期間觀看本屆金穗獎所有入圍的66部影片，並獲得包含Lets Café單品盧安達罐裝黑咖啡、Super X 保養系機能爆米花、myVideo7天豪華月租免費看序號卡在內的「金穗居家觀影組」一份，線上影展通行證預計於8月27日開賣，影片場次及售票方式等詳細資訊將會陸續公布於金穗官網。線上觀眾同樣能參加觀眾票選獎的投票，結果將於9月18日第43屆金穗獎頒獎典禮一併公佈。更多金穗影展及活動相關訊息，請鎖定金穗官網、臉書粉絲專頁、Instagram，隨時掌握最新資訊。