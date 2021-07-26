首屆「台商台企吉林行」活動今天在長春南湖賓館開幕。吉林省副省長李偉致詞時，介紹吉林5大發展熱點，包括：裝備製造業、現代農業、冰雪旅遊、醫藥醫療和科技創新。這次活動來了72家台企，其中有63家是第一次到訪吉林。

從2000年第一家台資企業盈佳科技公司落戶吉林以來，越來越多的台商台企開始關注吉林，統一、康師傅、旺旺、紫玉、英利、宏匯等台企先後赴吉林投資建廠。目前，吉林省台資企業已發展到88家，總投資額超過7.6億美元。

李偉舉各種數據為例，2020年，吉林省地區生產總值增長2.4％，居全國第20位，是中共十八大以來最好的名次。今年上半年，全省地區生產總值增長10.7％，居全大陸第21位；規模以上工業增加值增長16％，居全大陸第14位；固定資產投資增長15.9％，居全大陸第8位；外貿進出口總額增長30.2％，居全大陸第16位；實際利用外資增長51.3％，居全大陸第10位；上述指標均位居東北三省第1位。

「吉林省委省政府高度重視台企在吉發展，為台商台企提供優質的服務保障。」李偉舉例，「協調推動長春英利公司在上交所上市，助力松原善德農業有限公司設立海峽兩岸生態農業合作先行實驗區，幫助台企台胞化解各類經濟糾紛。」

李偉表示，「十四五」時期，吉林省提出加快打造現代新型汽車和零部件、農產品和食品深加工、冰雪和避暑休閒生態旅遊三個兆元級（人民幣，下同）產業，壯大精細化工、醫藥健康、裝備製造、電子信息、數位經濟、新能源、新材料和現代服務業等若干千億級規模優勢產業。

李偉表示，吉林目前專攻五大領域產業：

一是深化裝備製造領域合作。吉林是中國汽車工業的搖籃，中國一汽是「共和國汽車工業長子」，中車長客公司是亞洲最大的高速軌道客車生產企業。當前，正在舉全省之力支持一汽創建世界一流企業，爭取到2025年，一汽總產能達到538萬輛，自主品牌產銷量達到200萬輛。

此外，加快推動中車長客研製新一代高速智能動車組、標準地鐵列車等新產品，開展磁懸浮技術研究，高標準打造智能化軌道客車檢修運維基地，推動產業向高端化邁進。希望各位企業家積極參與吉林裝備製造業佈局，在完善產業鏈、重大技術攻關、配套合作等方面加強合作。

二是深化現代農業領域合作。吉林省是世界三大「黃金玉米帶」之一，農業擁有廣闊發展天地。域內耕地近60％都是黑土地，糧食總產量連續8年超過350億公斤，「吉林大米」暢銷世界，「長白山人參」、「吉林鮮食玉米」、「延邊黃牛」等品牌具有極高的市場影響力。

當前，吉林省正在培育發展玉米、水稻、肉牛、生豬等10大產業集群，力爭「十四五」期間農產品加工和食品工業全產業鏈達到萬億級產業規模。

三是深化冰雪旅遊領域合作。吉林地處世界黃金粉雪帶，擁有最美的雪花、最好的雪場、最佳的氣候，是冰雪愛好者的天堂。吉林北大湖、松花湖、長白山等滑雪度假區接待人次連續多年居全大陸前三位。

每年的雪季，全世界的遊客慕名而來，感受吉林「千里冰封、萬里雪飄」的北國景觀，體驗玩冰滑雪、冬捕漁獵、關東民俗與溫泉養生。現在，吉林正借助2022北京冬奧會契機，大力弘揚冰雪文化，大力發展冰雪旅遊，培育壯大冰雪產業，建設世界級冰雪旅遊目的地。

四是深化醫藥醫療領域合作。吉林省擁有得天獨厚的醫藥資源，長白山是世界稀有的「天然藥庫」，人參、鹿茸、林蛙等特色資源豐富。現有藥品生產企業329家，醫療器械生產企業536家，藥品批准文號1.36萬個，總量全國第一。

吉林省是全大陸最大的疫苗和基因藥物生產基地，疫苗和基因工程藥物總量佔全國51％。現有疫苗生產企業6家，疫苗品種26個、佔全大陸74％。「十四五」時期，吉林省將做大做強優質中藥、生物藥、化學藥和醫療器械等產業，力爭到2025年，總產值達到3000億元。

五是深化科技創新領域合作。吉林省是人文科教大省，擁有吉林大學、東北師範大學等64所高等院校，107個研發機構和12個國家重點實驗室，工程師和在校大學生人數均居全國第6位。

長光衛星是中國大陸第一家商業遙感衛星公司，目前在軌運行衛星29顆，年底前將達到60顆，預計到2025年可實現138顆衛星組網，商業應用潛力巨大。同時，吉林省是全大陸唯一的國家級碳纖維高新技術產業化基地，吉林化纖是全國重要的碳纖維生產基地。

「十四五」時期，吉林省將圍繞智能製造、核心光電子器件、戰略性先進材料等領域開展科技攻關，實施科技創新躍升計畫。