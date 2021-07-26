繼三大指數上周五創下歷史新高後，以及在重量級科技股將陸續發布業績的超級財報周之前，隔夜美股期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌近200點或0.6%。標普500指數跌0.4%，那斯達克100指數期貨僅微跌0.09%，表現相對抗跌。

受惠於樂觀的企業財報和經濟復甦的跡象，上周五美股連漲第4個交易日，終場道瓊指數收漲238.2點或0.68%，為35,061.55點，首度收在35,000點上方。標普500指數收漲1%，為4,411.79點。那斯達克指數漲1.04%，收在14,836.99點。三大指數同步創下歷史收盤新高。

因擔心Delta新冠變種病毒肆虐恐阻礙全球經濟復甦，上周一美股全面重挫。這樣的不確定性一度帶動美國公債殖利率下挫，亦促使投資人轉進科技股。不過到了上周末，美國債息和股票都已經反彈。

美股超級財報周即將登場，由特斯拉打頭陣，將在周一盤後公布業績。上周其執行長馬斯克表示，特斯拉可能再度開始接受以比特幣購買汽車。

緊接著，科技巨頭蘋果、Alphabet和微軟都將在周二發布業績，谷歌、臉書和亞馬遜也都將本周晚些時候公布財報。

此外，市場將密切關注聯準會周二召開為期兩天的貨幣政策會議，並試圖從該央行發布的會後聲明尋找其政策走向的線索。美國商務部周四將公布第二季國內生產毛額（GDP）數據，亦將成為投資人的關注焦點。